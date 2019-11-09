أخبار مصر | رئيس اتحاد الأثريين العرب: "نحمل على عاتقنا هموم آثار مصر والعالم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد الأثريين العرب: "نحمل على عاتقنا هموم آثار مصر والعالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد الكحلاوي الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب، إن الاتحاد يحمل على عاتقه قضايا وهموم تراث الوطن العربي وكذلك وآثاره، والعمل على حمايتها من الأخطار المحدقة بها.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم السبت في افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولى للأثريين العرب الـ 22 برئاسة الدكتور علي رضوان رئيس الاتحاد بمقره بالشيخ زايد، تحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية ومنظمتي الإيسسكو والإلكسو.

وكشف الكحلاوى، أن المؤتمر سيناقش علي مدار يومين قضايا الآثار الملحة والهامة، كما سيناقش الآثار ومخاطر الصراعات التي تتعرض لها.

وانطلقت صباح اليوم السبت فعاليات مؤتمر إتحاد الأثريين العرب الثاني والعشرين برئاسة الدكتور علي رضوان رئيس الاتحاد تحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية ومنظمتي الإيسسكو والإلكسو، وشهد المؤتمر حضوراً مكثفًا من أساتذة الآثار والتراث في مصر ومختلف الدول العربية، حيث رحب بهم الدكتور محمد الكحلاوي الأمين العام للإتحاد، مؤكدًا أن المؤتمر فرصة لاجتماع حماة التراث في الوطن العربي.