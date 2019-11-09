شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 1.75 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح كوبري قرية كوم الضبع في نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، السبت، كوبري قرية كوم الضبع، أعلى ترعة أصفون بمركز نقادة، بحضور المهندس صبري أبوشامة، وكيل وزارة الري، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع غفير من أهالي القرية.

قال المحافظ إن التكلفة الإجمالية للكوبري بلغت 1.75 مليون جنيه، والكوبرى يربط قرية كوم الضبع بالطريق الزراعي مصر- أسوان الغربي، وتبلغ حمولته 70 طنا بطول 12 مترا وعرض 8 أمتار.

أضاف المحافظ أنه تم تجميل مدخل الكوبري بجداريات ولوحات فنية بالجهود الذاتية بالتعاون مع جمعية «بشائر الخير»، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم المشروعات التنموية.