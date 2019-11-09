شكرا لقرائتكم خبر عن «سبّ الطلاب».. إيقاف معلم 3 أشهر وإحالته للتحقيق في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعليه، قرارا بوقف معلم في مدرسة سرابيوم الثانويه الزراعيه 3 أشهر وإحالته للتحقيق لما بدر منه من «كلمات والفاظ خارجة بحق الطلاب».

وانتشر «فيديو» على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المعلم المذكور وهو يوجه ألفاظا خارجة وسبا للطلاب داخل الفصل، فقرر الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربيه والتعليم، قرارًا بتشكيل لجنة لبحث الواقعه.

وقال «خلف» إن القرار يأتي لتأكيد استخدام الأدوات والوسائل المتاحة، ولحفظ صورة المعلم، وأن يكون على قدر المسئولية والمهنة، وجرى اتخاذ القرار في إطار جهود تحقيق انضباط العملية التعليمية.