شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصناعة والهجرة يبحثان مع وفد كندي فرص الاستثمار في مجال الملابس والمنسوجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء موسعا مع مسؤولى 5 شركات كندية عاملة في مجال الملابس الجاهزة، على هامش مشاركتهم في معرض Destination Africa والذى بدأ فعالياته صباح السبت.

تناول اللقاء الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة بالسوق المصرية وإمكانية إنشاء مشروعات مشتركة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق القارة الأفريقية.

وقال «نصار» إن العمل بالسوق المصرية يتيح فرص النفاذ الحر للمنتجات المصرية للأسواق العالمية، في إطار شبكة اتفاقيات حرة وتفضيلية ضخمة تشمل أسواق دول القارة الأفريقية والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك فرصًا للاستثمار في السوق المصرية في كافة سلاسل إنتاج الصناعات النسيجية والتى تشمل زراعة القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصناعة المفروشات المنزلية وصولا إلى الملابس الجاهزة.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة في مجال الغزل والنسيج وتعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى أن تنمية هذا القطاع تأتى على رأس أولويات الوزارة حاليا باعتباره أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى والموفرة للآلاف من فرص العمل اللائقة سنويا.

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وأكد «نصار» أهمية المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية في التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ومختلف شركائها على المستويين الإقليمى والعالمى، لافتا إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لمشروعات التصنيع المشترك بين مصر وكندا بصفة خاصة ومع مختلف دول العالم بصفة عامة.

من جهتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في جذب المزيد من الاستثمارات الكندية للسوق المصرية في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بصفة خاصة ومختلف القطاعات الصناعية بصفة عامة، مشيرة إلى أن زيارتها الأخيرة لمدينة مونتريال الكندية التقت بعدد كبير من رجال الأعمال المصريين والذين أبدوا حماسة للاستثمار في مصر، وشارك عدد منهم في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية والذي عقد في أكتوبر الماضي برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم استعراض الفرص الاستثمارية، في إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠، وهو ما دفع اليوم إلى مشاركة مستثمرين مصريين وشركائهم الكنديين.

وقالت الوزيرة إن المشاركة المتميزة للشركات الكندية بمعرض Destination Africa تعكس حرص دوائر الأعمال الكندية على التواجد بالسوق المصرى سواء للإستثمار أو إستيراد المنتجات المصرية في مجال الملابس الجاهزة والتي تحظى بقبول كبير في السوق الكندية.

وأشار المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إلى أن المجلس يستهدف وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة زيادة صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية من 3 مليارات دولار سنويا إلى 12 مليار دولار في عام 2025، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج والملابس في مصر يعمل دائما على إدخال التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

ولفت «طلبة» إلى أن السوق المصرية شهدت مؤخرا تدفق استثمارات ضخمة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من دول الصين والهند وتركيا وهو ما يعكس الاهتمام العالمي بالسوق المصرية باعتبارها إحدى الأسواق المحورية بالشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن السوق الكندية تمثل أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات النسيجية المصرية، ونتطلع بأن تصبح قريباً ثانى أكبر سوق لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بعد السوق الأمريكي.

من جهتهم، أشاد ممثلو الشركات الكندية بالجهود الكبيرة للحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والسعى لخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، مؤكدين حرصهم على دراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لبدء شراكات فاعلة مع الشركات المصرية، خاصة أن السوق المصرية تعد محور ارتكاز رئيسية لنفاذ المنتجات إلى العديد من الأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الأفريقية.