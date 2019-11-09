شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ذكرى المولد النبوى الشريف، وتغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة، وانخفاض التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات





تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

السيسى يزور أكاديمية الشرطة ويتابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد.. الرئيس يناقش الطلاب فى مختلف القضايا.. ويشدد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية والحيادية عند انتقاء العنصر البشرى بالشرطة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت أكاديمية الشرطة حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة علي الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية. وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعددا من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وزير النقل يعلن فتح كوبرى طنامل بطريق بنها / المنصورة أمام حركة المرور

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل انتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق احدى شركات وزارة النقل من إنشاء وتنفيذ كوبرى طنامل بطريق بنها /المنصورة وفتحه أمام حركة المرور ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 70 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق وهى (أسنيت -كفر شكر – صهرجت -بشلا -طنامل ) وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.

انخفاض التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات.. بلومبرج: تراجع حاد فى أسعار المواد الغذائية.. وتؤكد: أحد أكبر انجازات البنك المركزى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى.. وخفض سعر الفائدة يحفز النشاط التجارى

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من تسع سنوات ، ليقدم بذلك ذخيرة جديدة للبنك المركزى للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام الدراسى المقبل إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد، 2020،2021، على مدارس النيل المصرية الحكومية، فى فروع المدارس، القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين) – الشيخ زايد – الشروق – دمياط الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة.

إحباط تهريب شحنة ذرة فاسدة بقيمة 4 ملايين دولار بميناء دمياط

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 43 ألف طن ذرة صفراء غير صالحة للاستخدام بميناء دمياط البحرى والقادمة من إحدى الدول الأجنبية قبل طرحها بالأسواق، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما مكافحة أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عبر المنافذ الجمركية لإحباط أى محاولات تضر بالأمن الاقتصادى للبلاد .

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

كشف جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوى واصل تراجعه خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى.

ديلى تليجراف: امرأة تتهم حفيد حسن البنا طارق رمضان بتدمير حياتها

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإبراز اتهام امرأة معاقة لـ طارق رمضان ، الأستاذ السابق بجامعة أوكسفورد باغتصابها وبمحاولة "تدمير حياتها".

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

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استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال أسرة الطالبة شهد أحمد طالبة كلية الصيدلة والذى تم العثور على جثتها بنهر النيل فى الوراق، والذين لم يتهموا أحد بالتورط فى وفاتها، أو وجود شكوك لديهم بوجود شبهة جنائية حول وفاته.

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر بقيمة 4 جنيهات ليسجل الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، 661 جنيها للجرام، بدون إضافة المصنعية.

المولد النبوي .. دار الإفتاء توضح كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبى

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘى اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

أتراك يتظاهرون بالملابس الداخلية ضد أردوغان لتدنى الأوضاع الاقتصادية.. صور

شهدت تركيا تظاهرات احتجاجية جديدة بالملابس الداخلية، ضد الحكومة التركية، شارك فيها العديد من الموظفين الأتراك، قائلين إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان جردتنا حتى من سراويلنا الداخلية، وذلك تنديدا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأزمة المعيشة.

احتجاجات العراق فى يومها الـ16.. رئيس الحكومة يعلن تعديلا وزاريا مهما استجابة للمتظاهرين.. بغداد تشهد مواجهات واختناق 30 شخصا جراء قنابل مسيلة للدموع أثناء فض اعتصامات.. والأمن يعزز إجراءاته بمحيط البنك المركزى

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، وأضاف عبد المهدي في بيان، السبت، أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف"، ذلك بعد مواصلة الاحتجاجات فى العراق أسبوعها الثالث.

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

قالت صحيفة القبس الكويتية فى تقرير لها إن الرجال فى الكويت باتوا يزاحمون النساء فى عمليات التجميل وشد الترهلات، وأضافت "تنتشر عيادات التجميل فى أغلب المناطق التجارية والسكنية فى البلاد، بصورة تعكس حجم الطلب الكبير على تقنيات التجميل الحديثة، إذ تؤكد كثرة العيادات زيادة الطلب فى الكويت، وهو ما أشار إليه اختصاصى البشرة والتجميل د.ستيف دارو بالقول: إن الثقافة الكويتية قائمة على رغبة الشخص فى الظهور بمظهر جميل ومرتب ما يفسر اهتمامهم بأدق تفاصيل الجمال فى الوجه".

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

حالة من الجدل سببها نسيان منتخب مصر لكرة السرعة كأس العالم فى باريس بعد الفوز بها عن جدارة واستحقاق وبتفوق كاسح على جميع المنتخبات الأخرى.

الأهلي: حالة محمود متولى تتحسن واللاعب يؤدى برنامجا تأهيليا قبل العودة

أكد جهاز الكرة بالأهلى أن حالة محمود متولى مدافع الفريق مطمئنة وتتحسن بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك التى أقيمت مطلع الموسم الجارى على كأس السوبر المحلى، الأمر الذى احتاج لـ5 أسابيع للعلاج.

مشاهد فى اليوم الأول لبطولة أمم أفريقيا تحت 23عاما.. افتتاح مبهر وحضور جماهيرى وتشجيع رائع.. مصر تقتنص أول 3نقاط فى رحلة الصعود للأولمبياد.. اتحاد جمهور الأهلى والزمالك فى حب الوطن.. ودموع طاهر وناصر ماهر الأبرز

الموعد هو الثامن من نوفمبر الجارى، والمكان هو استاد القاهرة الدولى، أما عن الحدث فهى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، القاهرة خطفت الأضواء مجدداً بتنظيم أكثر من رائع من قبل شركة بريزنتيشن لا يقل فى قيمته عن افتتاح كان 2019.