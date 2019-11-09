شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يغلق بوابات الباقورة والغمر تمهيدا لتسليمها للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن الجيش الإسرائيلى يغلق بوابات منطقتى الباقورة والغمر بعد إخراج المستوطنين الإسرائيليين منها تمهيدا لتسليمها للأردن مع انتهاء اتفاق التأجير الذى وقع قبل 25 عاما.

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