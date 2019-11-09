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صور.. خيالة الشرطة تتقدم موكب الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق موكب الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1441 ،من مسجد سيدى صالح الجعفري بمنطقة الدراسة المجاور لمشيخة الازهر، وصولا لمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية الجديد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الموكب الذي غير مساره حيث كان من المعتاد ان ينتهي بدخول الموكب لمسجد الامام الحسين ،ليغير اتجاهه لمقر المشيخة العامة الجديد. 

 

وانطلق الموكب عقب صلاة العصر من مسجد سيدى صالح الجعفرى تقدمته الطريقة الحامدية الشاذلية ،وذلك وسط انتشار رجال الامن لتأمين الموكب كما تقدم الموكب الخيالة التابعة لوزارة الداخلية ،وسط ترديد الأناشيد الدينية .

 

 

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