شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خيالة الشرطة تتقدم موكب الطرق الصوفية لتأمين احتفالات المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
وانطلق الموكب عقب صلاة العصر من مسجد سيدى صالح الجعفرى تقدمته الطريقة الحامدية الشاذلية ،وذلك وسط انتشار رجال الامن لتأمين الموكب كما تقدم الموكب الخيالة التابعة لوزارة الداخلية ،وسط ترديد الأناشيد الدينية .
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