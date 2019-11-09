شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرد على إدعاء أردوغان بأن «مصر تنهار»: «شيء مضحك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سخر وزير الخارجية، سامح شكري، من التصريحات المتكررة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مصر.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج حكاية المُذاع على قناة MBC، أمس، : «في الحقيقة يعني شيء مضحك.. إذا كانت مصر منهارة مع كل ما ينجز فيها من مشاريع، وكل التقارير التي تصدر عن الدوائر الدولية الاقتصادية والسياسية، وكل ما تشهده من إنجازات وافتتاحات متكررة لمشاريع قومية ومؤشرات الاقتصاد المصري وانخفاض البطالة لـ8% ومعدل النمو الاقتصادي بـ5.8% إلى تعويم الجنيه والنهادره الدولار بيتراجع أمام الجنيه ففي الحقيقة هي كلها مؤشرات.. يعني مش عارف الكلام ده كيف يستقيم أو حد يلقي له أي بال».