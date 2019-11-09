شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الـ6 لأمراض الذكورة يناقش أحدث تقنيات تجنب الأمراض الوراثية والإجهاض المتكرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم السبت، فاعليات المؤتمر الدولي السادس لأمراض الخصوبة والعقم والذي نظمته الجمعية المصرية لرعاية الصحة الانجابية، على مدار يومين بمشاركة أكثر من 800 طبيب من الباحثين المصريين والعرب والأجانب لمناقشة أحدث أساليب وتقنيات التشخيص وبروتوكولات علاج أمراض العقم وتأخر الإنجاب والخصوبة ووسائل الإخصاب المساعد.

وأكد الدكتور مدحت عامر أستاذ أمراض الذكورة ورئيس الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية، أن إنعقاد المؤتمر يأتي لمواكبة التطورات العالمية المتوالية في وسائل التشخيص والعلاج ولمناقشة أحدث ما توصلت اليه الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الخصوبة والعقم.

وقال إن جلسات المؤتمر تضمنت كل المستجدات في أساليب الاختبارات الوراثية بإستخدام الذكاء الصناعي والتقنيات الالكترونية لكشف التغيرات في الكروموسومات لإختيار أفضل الأجنة تجنبا لفشل عملية أطفال الأنابيب، فضلا عن التحليل الوراثي للأجنة لتأكيد خلوها من الأمراض الوراثية لإختيار الأنسب منها لنقله إلى الرحم، مضيفاً أن مناقشات المؤتمر تولي أهمية خاصة في دورته الحالية لأبحاث وتطبيقات تجنب الإجهاض المتكرر خاصة في حالات السيدات اللواتي تتجاوز أعمارهن 39 سنة أو المصابات بأمراض أنيميا البحر المتوسط أو الوهن العضلي الوراثي أو في حالة وجود مرض وراثي بعائلة أحد الزوجين مثل متلازمة داون.

وأوضح «عامر» أن الأبحاث تتناول التطورات المستحدثة في إعتماد تحليل عينة بطانة الرحم ورصد التغيرات الطارئة من ناحية سمك البطانة في الأطوار المختلفة لمراحل التبويض خاصة الطور الأصفري لتحديد الوقت الملائم لزرع الأجنة وإصلاح أي خلل يطرأ في معدلات إفراز الهرمونات المصاحبة لذلك لتجنب الإجهاض.

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وأكد استاذ الذكورة أن طرق إنتقاء وتحضير الحيوانات المنوية شهدت تطورات تمثل قفزة علمية هائلة ناقشها المؤتمر تطبيقاتها والتدريب عليها، مشيراً إلى ضرورة ذلك حيث يتم الحصول على عينات من الخصية جراحيا ويجري تركيزها بوسيلة الطرد المركزي واستخدام محاليل خاصة لسرعة وسهولة الحصول على النطاف الصالحة لعملية الاخصاب المعملي.

كما يبحث المؤتمر استخدام تقنية تجميد الأجنة بالتزجيج وذلك بواسطة محاليل خاصة تعمل على التخلص من السوائل بالأجنة وليمكن استرجاعها بكفاءة بعد التجميد وهي التقنية التي أدت إلى إرتفاع نسبة نجاح عمليات الإخصاب المعملي من 60 إلى 99%، مشيراً إلى أن ذات التقنية أثبتت كفاءتها أيضا في تجميد بويضات الحالات المصابة بالسرطان قبل بدء العلاج الاشعاعي أو الكيماوي وكذلك في حالات تقدم السن أو زوجات من إنعدمت لديهم النطاف لأسباب يمكن علاجها.

أضاف «عامر» أن المؤتمر ناقش اعتماد البروتوكول البسيط لتنشيط التبويض والذي تمنح من خلاله الحالة أقل كمية من الهرمونات عن طريق أقراص بالفم أو حقن تحت الجلد لأيام قليلة لتجنب التنشيط الزائد مع تأجيل نقل الأجنة لحين إتمام تحضير بطانة الرحم. كما تناولت المناقشات أساليب التعامل مع حالات الإستجابة الضعيفة للمبايض وهي لسيدات أنتجنا ثلاثة بويضات أو أقل طوال أكثر من دورتين للإخصاب المساعد مع إنخفاض هرمون الاستروجين وهذا غالبا ما يرجع لتقدم سن الحالة، فضلا عن مناقشة التقنيات الحديثة للتعامل مع الأثار الجانبية السلبية لأمراض الغدة الدرقية على الخصوبة والتي تحدث نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم وما ينتج عنه من الشيخوخة المبكرة للمبايض وهو ما يستدعي إجراء علاجي مكثف قبل بدء دورة عملية الإخصاب المعملي.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية أن الحالات النادرة أيضا اهتمت بها مناقشات المؤتمر مثل حالات متلازمة فرط الإباضة ( OHSS)، وهي حالة تؤدي لتراكم السوائل في تجاويف البطن والصدر وتنتج ألما وشعورا بالانتفاخ والغثيان وضيق التنفس وزيادة سريعة في وزن الجسم كما تعاني الحالة المصابة من ندرة التبول رغم تناولها كميات كبيرة من السوائل، مشيراً إلى أنه في حالات الاصابة الخفيفة ينصح بالراحة في الفراش بينما يتم إعتماد أسلوب علاج أخر مع الحالات الشديدة للتخلص من السوائل بإستخدام الأبرة وعلي أثر ذلك يتم وقف نقل الأجنة وتجميدها إلى وقت لاحق لتجنب زيادة الأعراض حال حدوث الحمل، مضيفا أن المناقشات سوف تتناول تطبيقات استخدام الهرمونات المثبطة للغدة النخامية قبل تحفيز التبويض تجنبا لإفراز هرمون إطلاق البويضات قبل تمام نضجها.

وأعلن الدكتور مدحت عامر، أن المؤتمر سوف يتابع تنفيذ التوصيات الصادرة خلال دوراته السابقة وأهمها مراجعة معايير إعتماد وتسجيل مراكز الإخصاب المساعد لضمان كفاءة الخدمات التي تقدمها وتفعيل أدوات الرصد والرقابة في هذا الشأن حرصا على مصداقية وفاعلية إجراءات التشخيص والعلاج في مصر.