فيديو.. شاهد الحركة المرورية أعلى محور NA من وإلى القاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور المشير طنطاوى، وطريق الـ" NA" بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، انسيابًا مروريًا، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهر انسياب فى الحركة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.
وانتظمت حركة السيارات الكوبرى الجديد المؤدى إلى كوبرى أكتوبر ومدينة نصر، و أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
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