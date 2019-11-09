14 نوفمبر.. آخر موعد لتسجيل أسماء شركات السياحة على بوابة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنتهي غرفة شركات السياحة، الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر، من تسجيل أسماء الشركات المصرية والسعودية، وتوثيق عقود وكالة العمرة على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للبواية يوم 20 من نفس الشهر، لبدأ الرحلات.

وفتحت الغرفة، يوم 13 أكتوبر الماضي، الباب أمام شركات السياحة المصرية والسعودية، لتسجيل بياناتها على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتوثيق عقود العمل للموسم الجديد.

ويجرى من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأطلقت غرفة الشركات، مؤخرًا حملتها للتوعية والتعريف ببوابة العمرة المصرية الجديدة، تحمل الحملة شعار "عمرتك من هنا"، حيث يتم تنظيم جميع رحلات العمرة من خلال البوابة المنتظر إطلاقها خلال أيام.

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وتتضمن الحملة فيديوهات قصيرة تتناول تعريف المواطن بآلية عمل بوابة العمرة وضرورة التعامل مباشرة مع شركات السياحة المسجلة عليها، والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على رمز "الباركود" لتأكيد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة، كما يتيح "الباركود" للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالمًا والتدخل الفوري لحل أي مشاكل تواجهه.

من جانبه، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن جميع الرحلات التي ستنظم تحت مظلة بوابة العمرة المصرية، تضم تأشيرات "العمرة والزيارة والسياحة والفعاليات والمهرجانات" بهدف تفعيل دور الدولة ممثلًا في وزارة السياحة وشركات السياحة.

وأوضح "السيسي" لمصراوي، أن سفر المصريين للخارج سيخضع تحت مظلة القنوات المشروعة من الدولة، على أن تحجز شركات السياحة "فنادق وتذاكر الطيران للمتوجهين إلى السعودية لحضور مختلف الفعاليات السياحية والترفيهية التي تنظمها المملكة على مدار العام، مؤكدا أن أي نوع من السفر للمصريين بغرض العمرة والزيارة سيخضع تحت مظلة بوابة العمرة ما عدا تأشيرات "العمل والزيارة العائلية (الدعوات الخاصة)".

ويرجع الهدف الرئيسي من إنشاء بوابة العمرة، هو تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج.​