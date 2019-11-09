إشادة بفريق براس باند في فرنسا بحضور وزيرة الثقافة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم في اليونيسكو والدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافي المصري بفرنسا، حفل افتتاح الدورة الـ21 لمهرجان كورسيكا الدولي لموسيقى البحر المتوسط بفرنسا، والذى أحياه فريق "براس ساوند" باند للنفخ والإيقاع التابع لأكاديمية الفنون باعتبار مصر ضيف شرف الدورة الحالية للمهرجان.

وبحسب بيان، تألق شباب فريق براس باند من خلال التنوع الموسيقي والمزج بين المؤلفات الايقاعية العالمية والمصرية وجاء تجاوب وتفاعل الجمهور ليعبر عن براعة أعضاء الفريق وينقل صورة حضارية رسمت أحد ملامح الإبداع المصري المعاصر ولاقى إشادة من الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام.

وأكدت عبدالدايم أن الفعاليات التبادلية خلال عام مصر فرنسا تلعب دور هام في إثبات قدرة القوى الناعمة على دعم وتوطيد العلاقات بين الشعوب باعتبارها أداة فاعلة للتواصل، مشيرة إلى أن دعوة مصر للمشاركة كضيف شرف في المهرجان تعكس مكانة مصر بقوتها الناعمة وثقلها حضارياً وتاريخياً، إضافة إلى التقدير الدولي للوطن ومبدعيه الذي يبرز الريادة الإقليمية والدولية لأقدم الحضارات الإنسانية.

من جانبه أشاد السفير إيهاب بدوي بالحضور المصري في المحافل الدولية بشكل عام، وأبدى سعادته بنجاح المشاركة في مهرجان كورسيكا الدولي لموسيقى البحر المتوسط، منوها إلى أن الانشطة التبادلية التي اقيمت خلال عام مصر فرنسا حققت أهدافها المرجوة المتمثلة في نقل معالم الحراك الفكري والفني في المجتمعين إلى جانب فتح قنوات الاتصال بين المبدعين وتعزيز التقارب بين الشعبين الصديقين.​