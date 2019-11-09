البيئة: ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل تشاورية لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء" للقطاعين الخاص والحكومي، والتي يتم تنفيذها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، بحضور ممثلي شركات القطاع الخاص والوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات (التنمية المحلية، المالية، النقل، الإنتاج الحربي، الاستثمار والتعاون الدولي)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العربية للتصنيع والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتضمنت الورشة جلسات تعريفية لشرح أهداف الاستراتيجية المقترحة، ومنها بناء منظومة متكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم وتحفيز الشراكة بين أجهزة المدن والمحليات وبين القطاع الخاص في بناء المنظومة المستهدفة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى تحديد آليات الحوكمة لدى المشاركين بالعملية لضمان تكامل الجهود بين الأطراف الفاعلة في هذا المجال بدءا من المسئول عن توليد المخلفات (المقاولون والمطورون)، ومرورا بالجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص ومراقبة البناء، بالإضافة إلى جميع الأطراف الأخرى الداعمة لعمليات الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم.

ويأتى تنفيذ الورشة وفقا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعقد سلسلة من الجلسات التشاورية لمناقشة الاستراتيجية في إطار تحفيز مشاركة القطاع الخاص والعاملين بصناعة التشييد والبناء وكافة الفئات المعنية من القطاع الحكومى، ورفع الوعي لديهم بمشكلة مخلفات الهدم والبناء، والأثر السلبي لها على البيئة والاقتصاد وجودة الحياة.

كما يأتي تنظيم الورشة ضمن خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة مخلفات الهدم والبناء، بناء على أفضل الممارسات في هذا المجال.