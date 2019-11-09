التليفزيون: نجحنا في الاختبار الأول بأمم أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على

قال المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، إن مخرجي التليفزيون المصري نجحوا في الاختبار الأول والخاص بإخراج المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة للأوليمبياد، حيث خرجت مباراة الافتتاح بالمجموعة الأولى بالشكل الأمثل وبأفضل ما يكون.

وقال مبارك في تصريحات لمصراوي، إن التليفزيون المصري سخّر كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه البطولة من خلال بثها على قناة تايم سبورتس الأرضية المفتوحة وتصويرها بأفضل الإمكانيات المتاحة من سيارات بث تعمل بتقنية HD حتى يتمكن المشاهد المصري من الحصول على أفضل صورة ممكنة.

وكشف مبارك، أنه تم تقسيم مخرجي التليفزيون لمجموعتين إحداهما في استاد القاهرة برئاسة المخرج محمد نصر الدين والثانية في استاد السلام برئاسة المخرج هشام عبد الودود، وذلك طوال أيام البطولة، مشددًا على أن هناك غرفة عمليات بمكتبه تابعة لإدارة البرامج الرياضية تعمل طوال 24 ساعة لمتابعة سير العمل بمجريات البطولة وتذليل جميع العقبات.

ونوه مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بأن مخرجي ومصوري التليفزيون سيبذلون قصارى جهدهم حتى نهاية البطولة، لتخرج بالشكل الأمثل، موضحًا أن البطولة يتم تصويرها وإخراجها بالكامل بإمكانيات التليفزيون المصري الرائد على مستوى قارة أفريقيا.​