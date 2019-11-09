يكشف أسرار الملك.. زاهي حواس يوقع كتابه الجديد في جامعة القاهرة (الثلاثاء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تستضيف جامعة القاهرة، الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، في محاضرة حول كتاب "توت عنخ آمون"، يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن محاضرة الدكتور زاهي حواس عن الملك "توت عنخ آمون" سيكون لها دور كبير في تعريف الطلاب بأشهر ملك مصري في العالم القديم، مؤكدًا أهمية توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم أجمع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020، والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة وهامة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.​