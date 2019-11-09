مُدممة ومحظورة.. ضبط 8 أطنان نفايات طبية داخل مصنع بالجيزة(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطيرة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات على قيام أحد المصانع "بدون تراخيص، عشوائي، حديث التكوين" مُقام بطريق الجلاتمة بدائرة مركز شرطة منشاة القناطر بالجيزة بتداول النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وإعادة تدويرها لاستخدامها في تصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة بإعداد مأمورية لاستهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع لجنة فنية من وزارتي "البيئة، الصحة" وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وأمكن ضبط العاملين.

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وبالتفتيش تم ضبط خط إنتاج كامل لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطرة، 4 أطنان من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي الخطرة والمدممة والمحظور حيازتها أو تداولها بغير ترخيص من الجهات المعنية، 4) طن منتج نهائي من خام البلاستيك " حبيبات – بودرة" منتج من إعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بداخل أجولة تمهيداً لتوزيعها على مصانع البلاستيك العشوائية لتصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة.

بلغ إجمالي المضبوطات 8 أطنان من المخلفات الطبية الخطرة، وقد أوصت اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية بسرعة التخلص منها بحرقها بإحدى المحارق المخصصة لذلك لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.