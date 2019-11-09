فيديو| حريق هائل بمحل لبيع "الثلج" بعين شمس.. والحماية المدنية تدفع بـ 3سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شب حريق هائل، داخل محل تجاري لبيع "الثلج" بمنطقة عين شمس، دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى المحلات في شارع رزق سليمان بمنطقة عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.