القبض على ربة منزل احترفت تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن رجال مباحث الاموال العامة من القبض سيدة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامها في قضيتين آخرها "نشل" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بقصد ترويجها على عملائها واستخدامها في الاستيلاء على ممتلكات الغير.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمسكنها، وعثر بحوزتها على مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" مجموعة من شهادات براءات الذمة من القضايا بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من عقود إيجار الأملاك وعقود مسجلة معدة للتزوير والتي تستخدمها المتهمة في نقل ملكية العقارات التي توفى مُلاكها باصطناع أحكام صحة ونفاذ على تلك العقود.
بفحص المضبوطات بمعرفة وحدة البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرا كليا، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه.
وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.
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