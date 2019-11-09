أخبار مصر | رئيس "الحركة الوطنية": الأحزاب يقع على عاتقها مواجهة إشاعات أهل الشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الحركة الوطنية": الأحزاب يقع على عاتقها مواجهة إشاعات أهل الشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من الاستحقاقات الانتخابية سواء الشيوخ أو النواب أو المحليات، لذا فإن الأمر يقتضي من الجميع العمل على قدم وساق من أجل إظهار الدولة المصرية أمام كل بلدان العالم في شكل ديمقراطي سليم بما يؤكد وجود حياة نيابية وحزبية وسياسية سليمة وصحيحة، مُشددًا على أن العبء الأكبر في تلك المهمة الوطنية يقع على عاتق كل الأحزاب السياسية باعتبار انها الحاضنة الشرعية التي يمكن من خلالها ممارسة العمل السياسي في العلن وبحرية وبمنأى عن جماعات العمل السري المتطرفة التي تخطط بليل للنيل من الدولة والشعب.

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على أهمية تواجد الأحزاب برجالها في الشارع كي تمس هموم المواطن ومشاكلة وتعبر عنه بحيادية وتجرد أمام صناع القرار وكذلك ضرورة اختيار كوادر لديها من الخبرة والوعي بما يمكنها من التمثيل المشرف امام المجالس النيابية والمحلية القادمة بحيث يمكن من خلالهم الحفاظ علي مصلحة الدولة وينأى بها عن خلافات وصراعات حزبية ضيقة الأفق لا طائل منها، مُشددًا على أهمية تركيز الممارسة الصحية والتي توفر مناخ سياسي آمن ومستقر يحفظ الشكل الحضاري ويمنع لغة التشكيك والتخوين ويحد من مساعي اهل الشر لضرب ثقة الجبهة الداخلية في مؤسساتها وقيادتها السياسية.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أننا نحرص على أن يكون لدينا ندوات وفاعليات تثقيفية تزكي روح الولاء والانتماء وترفع معدلات الثقة لدي الشباب في الدولة ومؤسساتها بما يقوي الجبهة الداخلية، مُشيرًا إلى أن الحركة الوطنية تفتح أبواب مقراتها في عموم الجمهورية لتكون حاضنة شرعية لكل شاب يرغب في ممارسة العمل السياسي في النور وأمام أعين الدوله وأجهزتها، نبث فيه الوعي ونبصره بحقائق الأمور، ونكشف له دعاوي الزيف والتضليل ونوضح له ابعاد ما نتعرض له من اشاعات مغرضة تستهدف كيان الوطن الوجودي موضحًا بان هذا هو الدور الوطني الحقيقي الذي ينبغي ان يقوم به كل سياسي او حزبي يريد ان يكون ايجابي بما يخدم صالحنا العام في الدوله المصرية.