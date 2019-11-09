أخبار مصر | مرصد الإسلاموفوبيا: استطلاع رأي يبين تعرض 60% من المحجبات للتمييز بفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الإسلاموفوبيا: استطلاع رأي يبين تعرض 60% من المحجبات للتمييز بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن نتائج استطلاع للرأي كشفت أن 60٪ من النساء المحجبات في فرنسا تعرضن للتمييز مرة واحدة في حياتهن، وأن 42% من المسلمين في فرنسا، تعرضوا للتمييز لمرة واحدة على الأقل في حياتهم بسبب كونهم مسلمين.

وأوضح المرصد أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معهد أبحاث الرأي العام الفرنسي (IFOP) كشفت أن أكثر الظروف التي تعرض فيها المسلمون للتمييز، هي عند البحث عن وظيفة (17%) خاصة للنساء المحجبات، أو لاستئجار المنازل (14%)، أو نقاط تفتيش الشرطة (13%).

وأضاف المرصد أن استطلاع الرأي يبين تعرض واحد من كل أربعة مسلمين (24٪) للعدوان اللفظي خلال حياتهم، مقارنة بـ 9٪ من غير المسلمين. بالإضافة إلى ذلك، تعرض 7٪ من المسلمين لهجمات جسدية (مقارنة بـ 3٪ لبقية السكان).