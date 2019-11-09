أخبار مصر | وزير القوى العاملة يقيم حفل عشاء للمشاركين بالمنتدى العربي للمرأة العاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يقيم حفل عشاء للمشاركين بالمنتدى العربي للمرأة العاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام وزير القوي العاملة محمد سعفان، حفل عشاء للمشاركين في المنتدى العربي للمرأة العاملة، على شرف فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.



وعقد المنتدى تحت عنوان "التمكين من منظور التنمية المستدامة" وتم خلاله إطلاق الإستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم افتتاح معرض رائدات الأعمال، وعرض فيديو حول "جهود المنظمة فيما يتعلق بقضايا المرأة العاملة".



وشدد وزير القوي العاملة في كلمته في بداية افتتاح المنتدى على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية لديها إستراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقليل نسبة البطالة للنساء.