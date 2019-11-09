أخبار مصر | "النقل" تعلن موعد انتهاء تنفيذ كباري طنامل وكفر شكر وصهرجت وبشلا بطريق بنها/المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعلن موعد انتهاء تنفيذ كباري طنامل وكفر شكر وصهرجت وبشلا بطريق بنها/المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير انتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل من إنشاء وتنفي كوبري طنامل بطريق بنها المنصورة وفتحه أمام حركة المرور، مضيفا أن كباري كفر شكر وصهرجت وبشلا تم فتحها اتجاه واحد (باتجاه المنصورة امام حركة المرور) وسيتم الانتهاء منها في 25 نوفمبر الحالي وبعد ذلك سيتم الانتهاء من كوبري اسنيت وفقا للموعد المحدد.

وكما تفقد وزير النقل القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع اعمال التطوير وتنفيذ الكباري وأن تكون الأعمال على مدار الساعة.

وأوضح أن مشروع تطوير طريق بنها المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، وأعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

وأشار، إلى أن الكبارى التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي مضيفا ان المشروع سيخدم حركة انتقال الافراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

معلومات عن مشروع تطوير طريق بنها المنصورة:



- يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 70 كم.

- يشمل اعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق وهي (أسنيت -كفر شكر – صهرجت -بشلا -طنامل ).

- التكلفة الإجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.

