مصر | 20 ألف جنيه.. تفاصيل سرقة موظف بشركة وإصابته في المعادي

وأضاف أنه استولى منه على مبلغ مالي 20 الف جنيه، وأه حاول إيقاف المتهم إلا أنه لم يستطع ذلك وسقط على الأرض مما أدى إلى بعض الإصابات له خدوش في الوجه وكسر في اليد وتم نقله الى المستشفى.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى يفيد تلقيه بلاغا من هاني.س 54 سنة، موظف بشركة للرخام، بانه قاما احد الاشخاص بسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالى كرها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته " طبنجة صوت معدلة عيار 9 مللي، 8 طلقات من ذات العيار "، 30 قرص من عقار أومتريل المخدر، كارنيه باسمه منسوب صدوره لوزارة العدل مثبت به الوظيفة " أمين سري بوزارة العدل " مزور.