مصر | 20 ألف جنيه.. تفاصيل سرقة موظف بشركة وإصابته في المعادي

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وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى يفيد تلقيه بلاغا من هاني.س 54 سنة، موظف بشركة للرخام، بانه قاما احد الاشخاص بسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالى كرها ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته " طبنجة صوت معدلة عيار 9 مللي، 8 طلقات من ذات العيار "، 30 قرص من عقار أومتريل المخدر، كارنيه باسمه منسوب صدوره لوزارة العدل مثبت به الوظيفة " أمين سري بوزارة العدل " مزور.
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي والكارنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة.
وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.