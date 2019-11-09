أخبار مصر

مصر | 20 ألف جنيه.. تفاصيل سرقة موظف بشركة وإصابته في المعادي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 ألف جنيه.. تفاصيل سرقة موظف بشركة وإصابته في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موظف في شركة رخام في سرقة 20 ألف جنيه منه بالإكراه أمام نيابة المعادي، إنه يوم الواقعة وعقب قيامه بإنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بشركة عمله داخل بنك QNB الكائن بنادي وادي دجلة، قام بقيادة سيارته الملاكي وأثناء سيره تفاجأ باعتراض طريقة سيارة ملاكي أخرى ونزل منها شخص وأخرج سلاحا ناريا " طبنجة" وهدده به.
وأضاف أنه استولى منه على مبلغ مالي 20 الف جنيه، وأه حاول إيقاف المتهم إلا أنه لم يستطع ذلك وسقط على الأرض مما أدى إلى بعض الإصابات له خدوش في الوجه وكسر في اليد وتم نقله الى المستشفى.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى يفيد تلقيه بلاغا من هاني.س 54 سنة، موظف بشركة للرخام، بانه قاما احد الاشخاص بسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالى كرها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته " طبنجة صوت معدلة عيار 9 مللي، 8 طلقات من ذات العيار "، 30 قرص من عقار أومتريل المخدر، كارنيه باسمه منسوب صدوره لوزارة العدل مثبت به الوظيفة " أمين سري بوزارة العدل " مزور.


وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي والكارنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة.

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا