مصر | مباحث النزهة تضبط تشكيل عصابي تخصص بسرقة حقائب السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث النزهة تضبط تشكيل عصابي تخصص بسرقة حقائب السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة النزهة بشارع جسر السويس دائرة القسم، من القبض علي ثلاثة أشخاص اشتبه بهم، يستقلون دراجة بخارية " توك توك "، وفور مشاهدتهم للقوات لاذوا بالفرار بالدراجة، فقام الضابط بمطاردتهم وتمكن من استيقاف الدراجة وضبط قائدها وتبين أنه يدعى "أحمد ك ا م" سن 20 سائق توك توك ومقيم شارع سوق السيراميك ـ دائرة قسم شرطة السلام اول، وضبط بحوزته حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي 22 جنيه، هاتف محمول، وبعض المتعلقات الشخصية بينما لاذ آخران بالفرار.

• وأثناء الفحص حضرت المدعوة "فاطمة م ع" سن 40 حاصلة علي ليسانس آداب ومقيمة في 92 شارع عبد المحسن الوسيمي ـ دائرة قسم شرطة عين شمس، والتي تعرفت على المضبوطات وقررت بأنها حال سيرها مترجلة بالشارع محل الضبط فوجئت بقيام المتهم المضبوط والهاربان بخطف حقيبة يدها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغة، أيدها واعترف بارتكاب الواقعةبالإشتراك مع كلًا من "أحمد ع ع ع" سن 20 عاطل ومقيم شارع خالد عبد الشافعي من شارع الخمسين، دائرة قسم شرطة السلام أول، و"حسن ا ح ح" سن 19 عاطل ومقيم شارع الخمسين ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.



وتم ضبط المتهمان الثاني والثالث وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم المقبوض عليه سلفا.

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كما أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة، واعترفوا بارتكابهم عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ومنها سرقة حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية ( 2400 دولار أمريكي، 2200 جنيه ) من المدعوة فاطمة ق ا ب سن 49 ربة منزل ومقيمة عمارات الشمس ـ العاشر من رمضان شرقية 00 والمحرر بشأنها المحضر رقم 15594 لسنة 2019م جنح القسم.



وكذلك سرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى 8000 جنيه، هاتف محمول من المدعوة جيهان ف م م سن 50 مدرسة ومقيمة 11 شارع نصحي حنا نعيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول والمحرر بشأنها المحضر رقم 13788 لسنة 2019م جنح القسم.



وسرقة هاتف محمول من المدعو عمر م م س سن 18 طالب ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس 00 والمحرر بشأنها المحضر رقم 13346 لسنة 2019م جنح القسم.



تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط الهاتفان المستولى عليهما من المجني عليهما الثاني والثالث وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصيةو باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بالسرقة.