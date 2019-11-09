مصر | بأسلوب المغافلة.. سقوط سائق وسيدتين كونوا عصابة لسرقة المتاجر بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب المغافلة.. سقوط سائق وسيدتين كونوا عصابة لسرقة المتاجر بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، من القبض على سيدتين وسائق كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة بالخليفة.

وتعود الواقعة بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "حسام. و"، 25 سنة، سائق، "سعاد. ج"، 45 سنة، ربة منزل، و"هدى. ص"، 45 سنة، ربة منزل ( شقيقة زوج الثانية )، حال استقلالهم السيارة رقم أ ب 8154 ماركة لادا موديل 2018م موكا اللون " قيادة الأول " ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل، وبحوزتهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه " مجهول المصدر ".



وبمناقشتهم عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بإسلوب " المغافلة " عن طريق قيام المتهمتان الثانية والثالثة بمغافلة المجني عليهم، وقيام المتهم الأول بانتظارهما بالسيارة قيادته لتسهيل هروبهم، وأن المبلغ المالي من متحصلات واقعتي سرقة.



وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وقررا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.