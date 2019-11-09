مصر | "بأسلوب المغافلة".. حبس 3 متهمين لسرقتهم المتاجر بمنطقة الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بأسلوب المغافلة".. حبس 3 متهمين لسرقتهم المتاجر بمنطقة الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس 3 متهمين سيدتان وسائق لقيامهما بسرقة المتاجر فى منطقة الخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة الاولية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث اخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من حسام و، 25 سنة، سائق، سعاد ج، 45 سنة، ربة منزل، هدى ص، 45 سنة، ربة منزل ( شقيقة زوج الثانية )، حال استقلالهم السيارة رقم أ ب 8154 ماركة لادا موديل 2018م موكا اللون " قيادة الأول " ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل وبحوزتهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه "مجهول المصدر".

بمناقشتهم عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بإسلوب " المغافلة " عن طريق قيام المتهمتان الثانية والثالثة بمغافلة المجني عليهم، وقيام المتهم الأول بانتظارهما بالسيارة قيادته لتسهيل هروبهم، وأن المبلغ المالي من متحصلات واقعتي سرقة.



وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.