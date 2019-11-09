مصر | "مكافحة المخدرات": ضبط 125 طربة حشيش و6 آلاف قرص مخدر

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزي، وعدد من مديريات الأمن المختلفة عن ضبط 125 طربة حشيش وكمية من مخدر الهيروين، و6 آلاف قرص مخدر، وأسلحة نارية وذخائر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.