مصر | مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بالوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بالوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت سيدة وطفلة رضيعة مصرعهما فيما أصيب 6 آخرون، وجميعهم من أسرة واحدة في حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بمركز باريس في الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد كمال سالم مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بمصرع سيدة وطفلة صغيرة وإصابة 6 آخرين، جميعهم من عائلة واحدة في حادث اصطدام سيارتهم بعمود انارة.

وتبين اصطدام سيارة أجرة ركاب صغيرة بعمود إنارة بمدخل مدينة باريس نتيجة انفجار أحد الإطارات نتج عنه وفاة أسماء عادل باريسي ساسي، 25 سنة، مليكة محمد سعيد 7 أيام، فيما أصيب كل من عبير عادل باريسي 26 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومالك محمد سعيد 7 أيام، بجروح وسحجات بالرقبة والصدر وصعوبة بالتنفس، وجروح وسحجات بالرقبة والصدر وصعوبة بالتنفس، وعادل باريسي ساسي 56 سنة، بجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وتحية سليم محمد 48 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتسنيم أسامة فتحي 3 سنوات، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وسعيد محمد سعيد سنتين ونصف، بسحجات متفرقة بالجسم، وتحرر المحضر اللازم.