مصر | "الداخلية" تحصل 654 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وأموال عامة خلال شهر

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع إدارات التهرب الضريبي والكهرباء والأموال العامة بمختلف المحافظات.

وشملت قائمة القضايا: ضبط 294867 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة بقضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (215،364،651 – مائتان وخمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وواحد وخمسون جنيهًا).

كما ضبطت أجهزة الأمن، 6234 قضية في مجال الضرائب والرسوم وشملت 643 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 421 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (349) قضية تهريب جمركى، (160) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وكذا ضبط (55) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1675) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (836) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (2095) حكم قضائى، وقد بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (5،790،274،392) مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.