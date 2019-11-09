مصر | بحيلة التوظيف.. مدير شركة يستولي على 1.8 من سيدة بالنزهة

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، بتعرضها لواقعه نصب واحتيال من قبل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة.

وقام المتهم بممارسة نشاط احتيالى واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم في تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحال لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها، وقام بالاستيلاء من المجني عليها على مبلغ مليون وثماني مائة ألف جنيه تحت ذلك الزعم، وتمكن من الحصول على أموال العديد من المواطنين مقابل ذلك.