شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العثور على جثمانها.. رواد «تويتر» ينعون «شهد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تصدر الفتاة التي تدعى شهد أحمد، التي عثر على جثتها ملقاه بنهر النيل، بعد أن تغيبت لمدة ثلاث أيام، قام عدد من رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر بنشر الآيات القرآنية والأدعية كصدقة جارية للفقيدة.

ويرصد «المصري اليوم» مجموعة من تلك الصدقات التي أهداها مستخدمي تويتر لشهد. نشر أحد رواد تويتر والذي يدعى أحمد المتوكل، دعاء المتوفي وأرفقه باسم الفقيدة، وعلق عليه داعيًا لأسرتها بالصبر والثبات.

ونشر متابع آخر سورة الفلق والإخلاص وعلق عليها «صدقه جاريه على روح #شهد_احمد شهد يا جماعة إلى كانت مختفية لقيوا جثتها في النيل حسبى الله ونعم الوكيل في إلى كان السبب ربنا ينتقم منه على قد ما وجعت قلوبنا وقلب اهلها ربنا يصبر اهلها يارب».

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وأرفق التغريدة بهاش تاج «إدعوا لشهد أحمد».

بينما قام أحدم بإهداء صورة بها دعاء لشهد من الحرم المكي وعلق «اللهم اغفر لها وارحمها وانتقم ممن كان سببا في موتها وعذابها».

ونشرت إحدى مستخدمات الموقع صورة لشهد وأرفقتها بآيات قرآنية، وطالبت المتابعين بالدعاء لها.

«اللي يعرفك واللي ميعرفكيش راحوا عشان يحضرو جنازتك»، هكذا علق أحدهم ناشرًا فيديو من جنازة شهد.

وكانت النيابة أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شهد، وبدأت الواقعة بالعثور على جثمان الفتاة، وإبلاغ قسم شرطة الوراق، وقوات الإنقاذ النهري، وبنشر صورة الفتاة بجميع الأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية، وفحص بلاغات التغيب، تبين أن الفتاة تدعى شهد وأن أهلها حرورا بلاغا بمديرية أمن الإسماعيلية بتغيبها قبل 3 أيام»، كما أقرت أسرتها بمعانتها من حالة نفسية سيئة.