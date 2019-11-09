شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر برفع الضرر عن منزل سيدة بقرية المحمودية استجابة لاستغاثتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لاستغاثة السيدة «ذكية. ع. أ»، المقيمة بقرية المحمودية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، من تسرب مياه الصرف الصحي بمنزلها، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا، للانتقال فوراً لمنزل السيدة وسحب المياه منه، واتخاذ اللازم لضمان عدم طفح الصرف الصحي مرة أخرى، وحفاظاً على منزلها من المياه .

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء البحث الاجتماعي اللازم لحالة السيدة والسير في إجراءات استخراج معاش تكافل وكرامة، وتقديم مساعدات مالية تعينها على تحمل أعباء المعيشة.

كانت السيدة «ذكية. ع. أ»، قد استغاثت بمحافظ الشرقية لمساعداتها في رفع الضرر عن منزلها، بعد تسرب مياه الصرف الصحي بداخله، وبعرض الإستغاثه على محافظ الشرقية، أمر رئيس مركز ومدينة ههيا برفع الضرر الواقع عن منزلها واتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء البحث اللازم لحاله السيدة المذكورة لمعرفة مدى أحقيتها في الحصول على معاش شهري يعينها على تحمل أعباء المعيشة .