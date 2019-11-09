شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب شخصين بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطاريق أسيوط منقباد الزراعي ناحية كمين مدخل أسيوط. تلقي اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم محمد سيف رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط منقباد بالقرب من مفترق الطرق دائرة مركز أسيوط. وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز والإسعاف لموقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم «84601» ملاكى أسيوط، ونجم عن الحادث إصابة شخصين من مستقلى السيارة، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي، وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع أثار الحادث بواسطة معدات مجلس المدينة، وتم تسيير حركة المرور.

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