شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بقلين ينتحر شنقا لمروره بأزمة نفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتحر طالب ثانوي باحد المدارس الفنيه بقلين شنقا بربط رقبته بشال وتعليق نفسه بحلق شباك غرفته.

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وكان اللواء محمود حسن، مديرامن كفرالشيخ تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من مستشفى قلين المركزي بوصول «ع.ي»، البالغ من العمر١٥عاما، طالب بأحد المدارس الفنيه الثانويه بقلين شنق نفسه بحلق نافذة حجرته وأنه وصل للمستشفي جثة هامده.

وكشفت التحريات المبدئيه التي أشرف عليها العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس الشعبه أن والد الطالب فوجئ حال دخوله غرفة ابنه للاطمئنان عليه بعد أن تأخر في نومه عن موعد استيقاظه المعتاد مسجي بحلق نافذة غرفته بشال قماش ابيض ملفوفا حول رقبته وفارق الحياه، ولم تتهم اسرته احدا،كماجاء بالتحريات أنه كان يمر بحاله نفسيه سيئه جدًا ويعالج بالقران ويعاني من حالة صرع وهياج عصبي شديد، وأن ذلك دفعه للانتحار شنقًا.

وبانتداب مفتش الصحه لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاه،افادبعدم وجود أي أثار للإصابات الظاهريه ولا يوجد سوى إحمرار حول الرقبه، وتحررعن ذلك المحضر رقم 8764 لسنة 2019، إداري مركز قلين، وأخطرت النيابة العامه التي تولت التحقيق.