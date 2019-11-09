السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكتب الرئيس السيسى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذى نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".

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