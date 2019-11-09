اجازه مولد النبوي الشريف 2019 .. القوى العاملة تتابع تنفيذها بالقطاع الخاص

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اجازه مولد النبوي الشريف 2019
وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، اجازه مولد النبوي الشريف 2019، للعاملين بالقطاع الخاص، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.
واليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
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