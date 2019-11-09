شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي فى ذكرى مولد النبى: رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة يوم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على "فيس بوك": "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتصار السيسي فى ذكرى مولد النبى: رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة يوم الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.