شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن فتح كوبرى طنامل بطريق بنها / المنصورة أمام حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل انتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق احدى شركات وزارة النقل من إنشاء وتنفيذ كوبرى طنامل بطريق بنها /المنصورة وفتحه أمام حركة المرور ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 70 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق وهى (أسنيت -كفر شكر – صهرجت -بشلا -طنامل ) وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.

وتفقد الوزير، القطاعات الأربعة للطريق، وكذلك الكبارى التى يتم تنفيذها والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكبارى وأن تكون الأعمال على مدار الساعة.

وأشار وزير النقل، إلى أن كبارى كفر شكر وصهرجت وبشلا تم فتحها اتجاه واحد(باتجاه المنصورة امام حركة المرور) وسيتم الانتهاء منها فى 25 نوفمبر الحالى وبعد ذلك سيتم الانتهاء من كوبرى اسنيت وفقا للموعد المحدد.

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وأوضح وزير النقل، أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، وأعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب مشيرا إلى أن الكبارى التى يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم فى القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوى مضيفا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الافراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

كما تابع الوزير ميناء دمياط البحرى لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فيى اطار المخطط الشامل لتطوير الميناء وكان فى استقباله اللواء وليد عوض رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط الذى قدم عرضا عن اهم المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء واكد الوزير على اهمية تنفيذ هذه المشروعات خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومي.

بعدها توجه الوزير، لمركز العمليات بالميناء بعد تطويره ثم تفقد المحطة الجديدة متعددة الأغراض بالميناء والتى تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة للافتتاح كما تابع الوزير مع رئيس وقيادات الميناء آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الوزارة ممثلة فى هيئة ميناء دمياط وكبرى الشركات الأوروبية والألمانية المنشأ فى مجال تداول محطات الحاويات والموانئ الجافة واللوجستيات Eurogate & Contship Italia لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل محطة حاويات فى ميناء دمياط، خط سكة حديد وميناء جافا ومنطقة توزيع بضائع بإجمالى استثمارات 750 مليون يورو كمرحلة أولى حيث انه جارى اعداد دراسة الجدوى ووضع نموذج العمل المقترح وبعدها يتم البدء فى التنفيذ والانتهاء من المحطة بالكامل فى نهاية 2022 وسوف يتم البدء فى التشغيل الجزئى للمحطة قبل ذلك.

وتوجه وزير النقل، لتفقد الميناء النهرى ومنطقة الصوامع وأرصفة الخدمات البحرية وأشاد الوزير، خلال جولته بالميناء بمنظومة تزويد السفن بالكهرباء من الرصيف المتواجدة بالميناء وكذلك منظومة التراكى الآنى للسفن.