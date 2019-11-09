فيديو.. انتظام حركة السير بطريق كورنيش التحرير وغياب التكدسات المرورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة المرور بطريق كورنيش النيل، صباح اليوم السبت، حيث سادت حالة من السيولة المرورية فى الاتجاهين القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة إلى ميدان التحرير، والاتجاه المعاكس له. وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، والتعامل مع أى حوادث أى تكدسات مرورية. وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية.

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