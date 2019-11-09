شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ المصريين بالمولد النبوي: «نبي المحبة والسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين والعالم العربي بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكتب الرئيس في صفحته على «فيس بوك»، السبت: «أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير».

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