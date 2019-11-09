انتصار السيسي تهنئ المصريين بالمولد النبوي: «مولده رحمة لنا وتراحم بيننا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

وكتبت في صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير»

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