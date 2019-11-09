شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من إنشاء وتنفيذ كوبري طنامل بطريق «بنها -المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وأعلن الوزير انتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل من إنشاء وتنفيذ كوبري طنامل بطريق «بنها /المنصورة» وفتحه أمام حركة المرور ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 70 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق وهي (أسنيت- كفر شكر – صهرجت- بشلا- طنامل)، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.

وتفقد وزير النقل، القطاعات الأربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري وأن تكون الأعمال على مدار الساعة، مشيرا إلى أن كباري كفر شكر وصهرجت وبشلا تم فتحها اتجاه واحد(باتجاه المنصورة امام حركة المرور) وسيتم الانتهاء منها في 25 نوفمبر الجاري وبعد ذلك سيتم الانتهاء من كوبري اسنيت وفقا للموعد المحدد.

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وأوضح أن مشروع تطوير طريق (بنها/ المنصورة) يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، وأعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، مشيرا إلى أن الكبارى التي يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، مضيفا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وتوجه وزير النقل إلى ميناء دمياط البحري لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المخطط الشامل لتطوير الميناء، وكان في استقباله اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الذي قدم عرضا عن أهم المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء، وأكد أهمية تنفيذ هذه المشروعات خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ لتعظيم الاستفاده من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

وتوجه الوزير إلى مركز العمليات بالميناء بعد تطويره ثم تفقد المحطة الجديدة متعددة الأغراض بالميناء والتي تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة للافتتاح، كما تابع الوزير مع رئيس وقيادات الميناء آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط وكبرى الشركات الأوروبية والألمانية المنشأ في مجال تداول محطات الحاويات والموانى الجافة واللوجستيات Eurogate & Contship Italia لعمل أكبر منظومة لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل محطة حاويات في ميناء دمياط، خط سكة حديد وميناء جافا ومنطقة توزيع بضائع بإجمالي استثمارات ٧٥٠ مليون يورو كمرحلة أولى حيث أنه جاري إعداد دراسة الجدوى ووضع نموذج العمل المقترح وبعدها يتم البدء في التنفيذ والانتهاء من المحطة بالكامل في نهاية 2022 وسوف يتم البدء في التشغيل الجزئي للمحطة قبل ذلك.

كما تفقد وزير النقل، الميناء النهرى ومنطقة الصوامع وأرصفة الخدمات البحرية، وأشاد خلال جولته بالميناء بمنظومة تزويد السفن بالكهرباء من الرصيف المتواجدة بالميناء وكذلك منظومة التراكي الآني للسفن.