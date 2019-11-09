شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شعبية للطالبة شهد أحمد بالعريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك الآلاف من أبناء محافظة شمال سيناء في وداع وتشييع جثمان الطالبة شهد أحمد كمال، طالبة كلية الصيدلة في جامعة قناة السويس، بعد وصول جثمانها من القاهرة.
وأدى أبناء شمال سيناء صلاة الجنازة على طالبة الصيدلة في مسجد النصر بمدينة العريش، حيث تم دفن جثمانها في مقابر الأسرة بمنطقة سوق الخميس بالعريش، وردد المشاركون عددا من الهتافات واصفين طالبة الصيدلة بـ«شهيدة العلم».
وكانت الطالبة شهد أحمد كمال، ٢٠ سنة، طالبة في كلية الصيدله بجامعة قناة السويس، قد تغيبت منذ عدة أيام بعد خروجها من أبواب الجامعة في مدينة الاسماعيلية، حيث قامت أسرتها بتحرير محضر بالواقعة. وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة طالبة الصيدلة في مياه نهر النيل بنطاق قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، حيث تبين أنها ترتدي ملابسها كاملة. وأشارت التحريات الأولية بعدم وجود شبه جنائية في الواقعة.
وأمرت نيابة الوراق بتشريح جثة الطالبة لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية للجثة وتسليمها إلى ذويها.
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