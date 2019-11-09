شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تجري تحقيقًا مع صاحب مدرسة بعد «صفع» طالب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت نادية فتحي، مدير عام إدارة العجمى التعليمية في الإسكندرية واقعة تعدي صاحب مدرسة خاصة على تلميذ بالضرب بـ«القلم»، إلى لجنة الحماية الخماسية في الإدارة للتحقيق والبت في صحة الأوراق المقدمة بشأن الواقعة من عدمه وتحديد المتعدى لمحاسبته.

وقالت «فتحى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه فور ورود الشكاوى والمحاضر الخاصة بالواقعة لمقر الإدارة تم إحالتها بالكامل إلى لجنة الحماية الخماسية والمشكلة من إدارات التربية الاجتماعية والشؤون القانونية والتعليم الخاص حتى لا يكون هناك قرار فردي.

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وأضافت أن ذلك بهدف التحقق من مدى مصداقية الأوراق المقدمة في الواقعة ومحاسبة المتعدى حتى لا يتم وقوع الضرر على أي من الطرفين دون وجه حق والاستماع إلى الطرفين صاحب المدرسة والتلميذ والبت في صحة الإجراءات من خلال سؤال المدرسة والفصل.

وبحسب والد التلميذ وفقاً للمحضر المحرر يحكى الواقعة بالتفاصيل قائلاً إن ابنه عمر سامح صلاح الدين نجم تعرض للصفع بالقلم من قبل صاحب المدرسة يدعى «م س» أمام زملائه التلاميذ، حيث قام زميل ابنه بشتمه في البداية قائلاً له «يا كلب» فما كان من ابنه إلا إن كتب عبارة على ورقة «انت اللى كلب وحيوان» وطلب من زميل ثالث أن يقرأها له وعندما علم صاحب المدرسة بالواقعة دخل الفصل وبدون مقدمات وأخرج ابنه على السبورة وصفعه بالقلم.

وتابع: «ابنى أصيب بأذى نفسى ويرفض الذهاب إلى المدرسة» مؤكدا أنه لم يترك حق ابنه خاصة أنه معلم أول رياضيات ورجل تربوي.

كانت إحدى المدارس الخاصة والتي تحتفظ «المصري اليوم» باسمها، شهدت واقعة تعدى صاحب المدرسة على تلميذ بالصف الخامس الابتدائى بصفعه بـ«القلم» على وجهه أمام زملائه ما سبب له أذى معنويا وماديا الأمر الذي دفع والد التلميذ إلى تحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة رقم ١٤٠٧٧ إداري الدخيلة في 6/11/2019 وتقديم شكوى في مجلس الوزراء تحت رقم ١٩٧٩٣١٨.