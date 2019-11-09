شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التوسع الأفقى بالرى يناقش المشروعات المقرح تنفيذها 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، بوزارة الرى برئاسة المهندس شحته ابراهيم الاجتماع الدورى للقطاع، بحضور رؤساء الإدارات المركزية ومديرى عموم إدارات التوسع الأفقى والمشروعات لمناقشة موقف العمليات الجارى تنفيذها والتأكيد على إنجاز الأعمال حسب النسب المقررة

كما شهد الإجتماع عرض ومناقشة العمليات المقترحه للعام المالى 2020/2021 والتى تتماشي مع خطة الدولة الطموحة لزيادة السيطرة على قدرات مصر المائية، والسعى الدائم نحو انجاز المشروعات التي من شأنها حماية مقدراتنا وخدمة المواطنين.

أوضح تقرير للقطاع أنه يتم تنفيذ عمليات حاليا تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020

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وأوضح القطاع أنه تم تنفيذ أعمال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ، بقيمة 68 مليون جنيه والتى تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كبارى وحماية جسور الترع وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجارى المائية وأعمال تغطيات.

تناول التقرير تنفيذ القطاع لأعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 47.300 مليون جنيه شملت عمليات (وادى عبادى 2أ - وادى عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادى - عمليه حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة ) إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 10.500مليون جنيه شملت إنشاء كوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبو حمص، وكذلك عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن ، بالإضافة إلى قام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترعتي (الخوالد بأماكن متفرقة - المنشأة بأماكن متفرقة).

وأوضح التقرير بأن القطاع نفذ أعمال طرق بقيمة 5.6 مليون جنية شملت أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 - ، فضلاً عن أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم 17.000 - عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) وأعمال آخرى بقيمة2.3 مليون جنيه، ومن أهمها تنفيذ اعمال مدرجات من الدبش فى نطاق حدائق القناطر وأعمال تأهيل مركز تدريب المهندسين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.