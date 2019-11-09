شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بشارع التسعين بالتجمع الخامس من الاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع التسعين، اليوم السبت سيولة مرورية، أمام القادم من محور المشير طنطاوي متجها إلى التجمع الخامس والعكس، وظهرت سيولة مرورية متحركة بالمسطح الأرضي بالشارع، الأمر الذي لم يؤثر على الحركة المرورية لمن يسلك النفق فى الاتجاهين.

من جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى مداخل ومخارج التجمع، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات بالمحاور الرئيسية.