شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل عائلات قبطية من رعايا كنائس الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون مجموعة من العائلات القبطية والشباب العاملين فى الخليج ومعهم الأب الراهب القمص بيسنتى الأنبا بيشوى والذى يخدم فى الكنيسة القبطية بالدوحة. وفقا لبيان الكنيسة اليوم، ألقى البابا تواضروس، عليهم كلمة روحية عن الارتباط بالإنجيل والكنيسة فى حياتهم الروحية ثم أجاب عن أسئلتهم ووزع عليهم بعض الهدايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل عائلات قبطية من رعايا كنائس الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.