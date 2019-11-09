شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ 3 قرارات إزالة لردم 1000 متر مكعب فى نهر النيل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلى 3 قرارات إزالة اثنان منهم بناحية تل براس مركز القوصية بأسيوط عباره عن مبانى بلوك على مسطح 40 متر مربع والثالث بناحية بنى محمد الشهابية مركز أبنوب عبارة عن ردم بمكعب 1000 متر مكعب، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الإدارة.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.