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جامعة القاهرة تستضيف زاهى حواس للحديث عن توت عنخ آمون الثلاثاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، في محاضرة حول كتاب "توت عنخ آمون"، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن محاضرة الدكتور زاهي حواس عن الملك "توت عنخ آمون" سيكون لها دور كبير في تعريف الطلاب بأشهر ملك مصري في العالم القديم، مؤكدًا أهمية توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم أجمع.

 

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وأشار رئيس جامعة القاهرة،فى بيان منذ قليل  إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة وهامة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.

 

 

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