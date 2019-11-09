الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘى اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ. وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة ﻓى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠى ﻣﺪﻳﻨﺘى ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼحة البحرية. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

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